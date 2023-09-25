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        Borsa haftaya yükselişle başladı 

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,82 yükselişle 8.105,36 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 10:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:07
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        Borsa haftaya yükselişle başladı 
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 66,18 puan artışla ve yüzde 0,82 değer kazanarak 8.105,36 puana çıktı.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile taş, toprak, tek kaybettiren ise yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazancıyla 8.039,18 puandan tamamladı.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

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        Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını aktaran analistler, piyasalardaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.

        Öte yandan, Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

        Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

        Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili son olarak, Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

        Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesin güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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