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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa haftaya düşüşle başladı - Borsa Haberleri

        Borsa haftaya düşüşle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 düşüşle 9.759,28 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:12
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        Borsa haftaya düşüşle başladı
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        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,90 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 9.759,28 puana geriledi.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,60 ile turizm oldu.

        Salı günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyesini de 9.849,26 puana taşıdı.

        Analistler, küresel pay piyasalarının, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

        Orta Doğu'da İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

        İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade eden analistler, hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini dile getirdi.

        Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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