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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 19.11.2024 - 18:23
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        Borsa günü düşüşle tamamladı
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 92,2 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,77 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 2,63 ile ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle negatif bir seyir izleniyor.

        Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden şiddetlenebileceği ve gerilimin farklı ülkeleri de içine alacak şekilde yayılabileceği endişesi satış baskısını destekliyor.

        Analistler, yarın yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi, Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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