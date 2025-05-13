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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybederek 9.700,17 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:04
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        BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 46,90 puan azalırken, toplam işlem hacmi 118,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile spor, en çok gerileyen yüzde 5,19 ile inşaat oldu.

        Küresel piyasalar, ABD ve Çin'in karşılıklı gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda anlaşmasının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

        Öte yandan, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

        Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon verilerine karşın şirketlerin ABD ve Çin tarafları arasında sağlanan 90 günlük anlaşmanın daha sonra bozulabileceği endişelerinin öne çıktığını belirterek, enflasyonist baskıların devam edebileceğini kaydetti.

        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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