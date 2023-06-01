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Borsa güne yükselişle başladı

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 artışla 4.928,63 puandan başladı

Giriş: 01.06.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa güne yükselişle başladı
AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,72 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 4.928,63 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,30 değer kaybederek günü 4.886,91 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade ederek, bugün yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senatodan geçebileceği belirtiliyor.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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