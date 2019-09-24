Borderline kişilik bozukluğunda kişi kendini çok değerli hissederken bir an da bunun değişimini yaşar ve kendini değersiz görmeye başlar. Genelde bu rahatsızlık genç erişkinlik döneminde ortaya çıkmaktadır.
Kişisel ilişkiler, kendini algılamada ve duygularda dengesizlik ile ani değişimli dürtülerle hareket etme eğilimi vardır.
Bodirline Kişilik Bozukluğunda Görülen Belirtiler:
- Karşıdaki kişiye fazla anlam yükleme, sonrasında onu aşağılama, gözden düşürme, yerin dibine sokma aşırı değer yükleme ya da değersizleştirme gibi denge bozuklukları yaşamak.
- Kendi kimliği ile ilgili önemli olan ahlaki ve kültürel değerleri algılamada tutarsızlık ve değişkenlik.
- Kendine zarar vermeyi düşünmeden aniden yapılan davranışlar(çok para harcama, madde kullanmak gibi)
- Gerçek veya hayali bir terkedilme oluşturup bundan çılgınca kaçma eğilimi yaşamak.
- İntihar eğilimlerine yönelme kendine zarar verme( Jiletleme, kesme ve sigara ile yakma gibi)
- Sürekli boşluk içinde olma durumu
- Duygu halinde sürekli değişkenlik yaşama ve uygulama (öfke, nefret, kaygı sevinç ve neşe gibi)
- Kontrolsüz bir öfke içinde olmak, (bağırmak, hakaret etmek ve kavga etmek gibi)
- Stresle bağlantılı kendine kötülük yapılacağı duygusunun hakim olması ve dissosiyatif belirtiler gösterme.
Borderline kişilik bozukluğunda hasta 3 ana soruna odaklanma yaşar. Kişilerin birbiriyle ilişkilerinde, duygulanım hallerinde değişkenlik yaşama ve belli dürtüsel hareketlerde bulunma. Bu tarz dalgalanmalar yaşaması ilişkilerinde de aynı tutarsızlığı taşımaktadır. İlişkilerinde yoğunluk ve fırtınalı geçişler görülür.
Bu Kişiler;
- Yalnızlığa hiç tahammül edemezler
- Sürekli doldurulmayan boşluk hissi içinde olurlar.
- Sürekli birilerinin varlığına ihtiyaç duyarlar.
- Beraber oldukları kişiye aşırı bağlanırlar. Sevgisini kazanmak için her şeyi yaparlar. Karşılık alamazlarsa nefret etmeye yönelirler.
- Güven duyguları hep kırılganlık içinde olur.
- Güvenleri kırıldığında öfkesini, nefretini gösterirler ve sonra pişman olurlar.
- Depresyon belirtilerini çok sık yaşarlar.
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