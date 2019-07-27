27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Torba Kanun'da yer alan önemli değişikliklerden biri 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarda dikkate alınacak günlük miktar, asgari günlük aylığın yüzde 45 oranına göre hesaplanacak. Buna göre, 31 Temmuz 2019'a kadar geçerli olan günlük 27,29 TL tutarındaki borçlanma miktarı yüzde 40 oranında, yani gün başına 11,01 TL artarak 38,38 TL'ye yükselecek. 1 Ağustos'tan itibaren emekli olmaya yetecek asgari borçlanma gün sayısı 3 bin 600 veya 5 bin günden, en az 5 bin 400 güne (kısmi aylık için),tam aylık için kadınlarda 7 bin 200 gün ve erkeklerde 9 bin güne çıkacak.
TÜRKLER KONSOLOSLUKLARA AKIN ETTİ
1 Ağustos öncesi sistemden yararlanarak borçlanarak emekli olmak isteyen Türkler konsolosluklara akın etti. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda da uzun kuyruklar oluştu. Erken saatlerde başkonsolosluğa geldiğini söyleyen Türkler, önceki sistemden yararlanmak istediklerini söyleyerek, müracaat için tarihin biraz daha uzun olması gerektiğini belirtti.
"BAŞVURU SAYISI SON 2 HAFTADA YÜKSELDİ"
Türkiye Cumhuriyet Köln Başkonsolosluğu Çalışma Ataşeliği Uzmanı Bahtiyar Şimşek, "Vatandaşlarımız 31 Temmuz gününe kadar müracaat etmeleri halinde eski borçlanma şartlarından faydalanabilirler. Yurtdışındaki tüm çalışma ataşeliklerine yoğun bir 'borçlanarak emeklilik' müracaatı var. Eski yasadan faydalanmak için konsolosluklara koşan vatandaşlarımızın sayısı son iki haftada çok yükseldi" dedi.
"MÜRACATLAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE"
Şimşek konuşmasına şöyle devam etti: "Müracaat sahibi vatandaşlarımıza seri hizmet verebilmek için çalışma ataşeliklerinde görevli arkadaşlarımız, mesai saatinin dışında bile çalışıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız; bize gelirken gerekli tüm evraklarını tamamlamış olarak gelsinler. Böylece daha çok insana hizmet verebiliriz. Bazı vatandaşlarız müracaatı ataşeliklere yaptıklarını sanıyorlar. Bu bilgi yanlış. Müracaatlar, Türkiye'deki Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri'ne yapılmaktadır. Bizler, ataşelikler olarak sadece vatandaşların doğru müracaat etmeleri ve emeklilik şartlarından azami faydalanabilmeleri için formları doğru doldurmalarında yardımcı oluyoruz" dedi.
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