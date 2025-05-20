Boran Kuzum'un gözünden Rihanna ve ASAP Rocky

Boran Kuzum, Cannes Film Festivali'nde Jennifer Lawrence'ın Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı 'Die, My Love' adlı filmin galasına katıldı.

REKLAM advertisement1

Boran Kuzum, galanın ardından aralarında şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu bir partiye katıldı.

Boran Kuzum ve Jennifer Lawrence

Boran Kuzum, Rihanna ve ASAP Rocky'nin DJ kabininde eğlendiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Kuzum'un paylaşımında Rihanna ve ASAP Rocky, gece boyunca dans edip kahkaha attı.