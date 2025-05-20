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        Haberler Dünyadan Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde aynı karede - magazin haberleri

        Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence Cannes Film Festivali'nde aynı karede

        Boran Kuzum, Cannes Film Festivali'nde Jennifer Lawrence'ın Robert Pattinson ile başrolleri paylaştığı filmin galasına katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 20.05.2025 - 10:54
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        Araya karıştı
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        Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında Lynne Ramsay imzalı 'Die, My Love' filminin galası yapıldı. Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı film, gösterimi sonrası 9 dakika boyunda ayakta alkışlanmasıyla gündeme geldi.

        Kırmızı halının en dikkat çeken ismi Jennifer Lawrence, kırmızı halıda rol arkadaşı Robert Pattinson ile neşeli pozlar verdi.

        Bir ara Robert Pattinson, Jennifer Lawrence'ın eteğine basınca yere eğilip oyuncu arkadaşının elbisesini düzeltti. Pattinson'ın bu centilmen tavrı büyük takdir topladı.

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        Filmin galasına katılan ünlüler arasında bizden bir isim de dikkat çekti. 'Vatanım Sensin', 'Hakan: Muhafız', 'Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi dizilerde rol alan Boran Kuzum, kırmızı halıdaydı. Kuzum, geç kalınca film ekibiyle aynı fotoğrafta yer alarak deyim yerindeyse araya karıştı.

        "POZ VERMEK YERİNE JENNIFER LAWRENCE'I SEYRETTİM"

        Sosyal medya hesabında galadan kareler paylaşan oyuncu, Jennifer Lawrence ile aynı karede göründüğü fotoğrafı paylaşırken; "Kırmızı halıya geç kalmıştım ve film yıldızlarının sırasıydı. Kırmızı halıda poz vermek yerine Jennifer Lawrence'ı seyrettim, ona bayılıyorum" notunu düşse de sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafı; "Bayağı poz vermiş işte" ve "Rol çaldı" şeklinde yorumları.

        Cannes Film Festivali galasıyla büyük ses getiren 'Die, My Love', Lawrence'ın 2023 tarihli 'No Hard Feelings' filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor. Oyuncu, 2013'te 'Silver Linings Playbook' filmiyle Oscar kazandı.

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        #Jennifer Lawrence
        #Boran Kuzum
        #Cannes Film Festivali
        #kırmızı halı

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