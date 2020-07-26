Boran Kuzum, L’officiel Hommes dergisinin yeni sayısına konuk oldu.
Kuzum'un röportajından öne çıkan kısımler löyle:
Evde kalmak nasıl bir deneyimdi?
Kendi normalimde de evde bolca zaman geçirdiğim için, çok büyük bir deneyim değildi benim için. İlginç olan, tüm dünyayı hemen hemen aynı şekilde etkileyen bir durumda olabildiğince pozitif kalma ve bunu paylaşma çabasıydı. Şifalanmak ve şifa vermek istedik sanırım.
Bu süreçte kendinizle ilgili yeni bir şey keşfettiniz mi?
Çok büyük bir farkındalık yaşamadım ama kendime daha fazla zaman ayırmam gerekiyormuş sanırım. 5 yıllık yoğun bir sürecin ardından kendime ait bir zaman kalınca anladım bunu. Her anlamda daha fazla kendini dinleyebilmek için için önemliymiş yalnız kalabilmeyi başarmak.
Bir “evde kalmak çok iyiydi, kendimi dinledim” ekibi var bir de “vaktim olsa yaparım dediğimiz şeylere vaktimiz oldu, yapamadık” diyenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsun?
Kendi jenerasyonumdan da bildiğim kadarıyla uzun süre evde kalabilen kişiler sınırlıydı. Zaman zaman durup düşünmek, kendini dinlemek iyidir, bunu zoraki de olsa deneyimledik.
Yaşadığımız zaman diliminde gençliğini yaşayan herkes için iyi de olmuştur diye düşünüyorum.
Kesinlikle ertelediğim bir sürü şeyi de yapma fırsatım oldu ama ben çok kişiselleştiremiyorum yine de bu süreci. Dünyanın her yerinden, her kültürden, her bakış açısından insan için, kim olduğu fark etmeksizin, toplu bir etkilenme ve farkındalık olarak görüyorum.
Geriye dönüş nasıl oldu?
Herkesin sağlıkla sınandığı bu dönemi henüz atlatamamışken, hâlâ bir insanın rengi yüzünden yaşayabileceği ırkçılığı, ayrımcılığı gördük maalesef. Var olmaya çalıştığımız yüzyılda hâlâ bunların mücadelesini veriyor olmak acı.
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