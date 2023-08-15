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Bor kelimesinin kökeni kimyasal olarak benzetildiği mineral borakstan gelmektedir. Yarı metalik ve yarı iletken özelliklere sahiptir. 4000 yıl öncesine uzanan köklü tarihiyle bu element ilk olarak Tibet’te kullanılmıştır. Bor nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Bor madeni kullanım alanları nelerdir ve nerede kullanılır? Bor madeni ne işe yarar? İşte, bor elementi ile ilgili merak edilen detaylar.

Bor Nedir?

Bor sert ve ısıya dayanıklı bir elementtir. Hitit ve Sümerliler madeni gümüş ve altın işçiliğinde kullanmışlardır. Periyodik tabloda “B” simgesiyle gösterilir ve atom numarası 5’tir. Doğada hiçbir zaman serbest olarak bulunmazlar; çeşitli metaller ya da ametal elementlerle bileşik haldedirler. Saf bor elektriksel iletkenliğe sahiptir. Kristalize bor ise hem görünüm hem de özellikler bakımından elmas kadar serttir. Bor eski Yunan’da temizlik alanında, Romalılarda cam yapımında, eski Mısır’da mumyalamada, Araplılar tarafından ise ilaç yapımında kullanılmıştır. Kullanım alanı geniş bir listeye yayılmaktadır. Doğada tam 230 çeşide sahiptir.

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Bor Nerelerde Kullanılır?

Bor elementinin genel bir tanımından sonra nerelerde kullanıldığı da merak konusudur. Bor elementinin kullanım alanı geniştir; eşyalarımızın küçük detaylarında bor elementinden bir parçaya rastlayabiliriz. Kullanım çeşitlikleri ülkeler arasında da farklı göstermektedir. Amerika’da bor askeriyede kullanılırken Türkiye’de daha çok deterjan ve sabun imalatında kullanılmaktadır.

Bor Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Kullanım alanı oldukça geniş olan bor madeni son zamanların en önemli madenleri arasında görülmektedir. Ülkemizde önemli bor yatakları bulunmaktadır. Türkiye’deki bor rezerve zenginliğini ABD, Rusya ve Güney Amerika izler. Ülkemizde; Eskişehir(Kırka), Kütahya (Emet), Bursa (Kestel) ve Balıkesir (Bigadiç) bölgelerinden çıkarılmaktadır. Ülkemizdeki toplam bor rezervi 3.3 milyon tondur.

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Bor Madeni Kullanım Alanları

Bor, bitkilerin hücre duvarları için gerekli bir elementtir. Hayvanlar için zehirli değildir ancak yüksek miktarlarda verilmesi metabolizmayı bozabilir. Her gün yediklerimizden yaklaşık 2 miligram kadar bor alıyoruz. Yani canlılar için hem hayati hem de işlevsel öneme sahiptir. Bor madeninin kullanım alanları ise şu şekildedir:

İlaç ve kozmetik sektörü

Mumyalama

Boya sanayisi

İletişim alanı

Elektrik ve elektronik sektörü

Havacılık ve uzay araştırması

Kâğıt sanayi

Tarım sektörü

Seramik ve cam yapımı

Plastik sektörü

İnşaat sektörü

Manyetik cihazlar

Askeriye ve zırhlı araçlar

Tekstil

Kimya sektörü

Patlayıcı maddeler

Bilgisayar sektörü

Fotoğrafçılık

Kauçuk sektörü

Metalürji

Nükleer sanayi

Fiber optikleme

Otomobil sektörü

Bor Nerede Kullanılır?

Nötronları absorbe edebilme özelliği, bor elementinin benzersiz bir yapıda olduğunun göstergesidir. Ayrıca bor elementi bazı maddelerin iletkenliklerini azaltmak için de tercih edilir. Amorf formda kahverengi bir tozdan oluşan bor elementinin kullanımı geniş alana yayılmaktadır. Sabun ve deterjan üretiminde, bitki ve böcek öldürücü olarak, ilaç ve kozmetik ürünlerinde, askeri alanlarda, patlayıcı madde olarak ve bilgisayar teknolojilerinde bor elementinden yararlanılır.

Bor Madeni Ne İşe Yarar?

Bor elementinin küresel üretiminin yarısı, cam elyafının katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Bir sonraki kullanım alanı ise ısıya dayanıklı malzemelerdeki polimerler ve seramiklerdir. Kısacası günümüzdeki kullanım alanlarında seramik ve cam sanayi başı çekmektedir. Bor mineralleri; tarım, yanmayı önleyici madde yapımı, otomotiv sektörü, kurutucu olarak, su artıma ve diğer alanlarda kullanılmaktadır.