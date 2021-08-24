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Koç Holding, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Ofisi’nin geliştirdiği BOOST Programı'nın Türkiye ayağındaki tek özel sektör program ortağı olarak sivil toplum kuruluşlarının (STK) dijital dönüşüm yolculuğunu destekliyor.

İki aşamalı olarak tasarlanan BOOST Sivil Toplum Teknoloji Hızlandırma Programı’nın Ekim 2020’de başlayan ve yaklaşık 3 ay süren ilk ayağında çevre, eğitim, insan hakları, kadın, genç ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışan 19 farklı sivil toplum kuruluşuna somut bir proje önerisi üzerinden dijital dönüşüm süreçlerini tasarlama ve uygulama imkânı sunuldu.

Verilen bilgiye göre, STK’lar teknolojiden yararlandıkları çözüm önerilerini hayata geçirmek amacıyla farklı konularda yoğun bir eğitim programı ile konunun uzmanı olan 27 eğitmen ve mentorla birlikte çalıştı.

Program kapsamında uluslararası ve ulusal ölçekte farklı deneyim ve uzmanlıklar bir araya getirildi. Hızlandırma Programı’nın Türkiye’deki uygulama ortağı Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iken, programın uluslararası uygulama ortakları arasında dünyanın en büyük küresel girişimcilik topluluğu StartUp Grind yer aldı. UNDP uzmanlarının yanı sıra Koç Topluluğu Dijital Dönüşüm Liderleri de sivil toplum kuruluşları ile süreçte yakın çalışarak programa katkı sağladı.

7 STK İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİ

Yapılan açıklamaya göre, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Hrant Dink Vakfı, KAOS GL, Koruncuk Vakfı, Maya Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Young Guru Academy (YGA), Yuva Derneği, ilk dönem hızlandırma programını tamamladılar.

Bilim Kahramanları Derneği, Eğitim Reformu Girişimi, Hayata Destek Derneği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kalkınma Atölyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın ise, ilk aşamayı tamamladıktan sonra sosyal sorunlara dijital teknolojileri kullanarak çözüm buldukları projeleri ile ikinci aşamaya devam etmek üzere seçilen 7 STK olduğu kaydedildi.

Programın ikinci aşamasına geçmeye hak kazanan STK’lar belirlenirken, kendi alanlarındaki sorunları iyi tespit edip nokta atışı çözümler geliştirmeleri, ekiplerin konuyu güçlü bir şekilde sahiplenmeleri ve geliştirilen projede teknolojinin kaldıraç olarak kullanılması ana kriterler olarak belirlendi.

Seçilen kuruluşlar, 10 bin dolara kadar proje desteği alırken, 24 haftalık ek hızlandırma programına katılacak.

'PANDEMİDE TOPLUMSAL SORUNLAR DERİNLEŞTİ'

Konuyla ilgili olarak gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte program kapsamında bugüne kadar alınan yol değerlendirildi.

Açılış konuşmasını yapan Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl, pandemi döneminde çevresel ve toplumsal sorunların derinleştiğine değinerek STK’ların sorunların çözümünde büyük rol sahibi olduğuna, iş dünyasının da daha iyi bir dünya için bu dönemi fırsata çevirebileceğinin anlaşıldığına dikkat çekti.

Koç Holding’in “Geleceğe. Birlikte” sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında bu bilinçle hareket ettiğini hatırlatan Kızıl, BOOST programının büyük önem verdikleri dijital dönüşüm ve STK’ların rolünün kesişim noktasını oluşturduğunu söyledi.