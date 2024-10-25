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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bonucci'den Fenerbahçe'ye ziyaret - Fenerbahçe Haberleri

        Bonucci'den Fenerbahçe'ye ziyaret

        Aktif futbolculuk kariyerini geçtiğimiz sezon sonu Fenerbahçe'de noktalayan Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli ekibi ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:24
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        Bonucci'den Fenerbahçe'ye ziyaret
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        Fenerbahçe'nin dün İngiltere temsilcisi Manchester United ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçını izlemek için kulübün davetlisi olarak İstanbul’a gelen Leonardo Bonucci, bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcularımızla bir araya geldi.

        Antrenmanın bir bölümünü izleyen Bonucci, idmanın ardından eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi. Fenerbahçe TV’ye yaptığı açıklamada İstanbul’da olduğu için mutlu olduğunu belirten Leonardo Bonucci, 1-1 eşitlikle biten karşılaşmayı da değerlendirdi.

        Bonucci, “Hem burada olduğum için hem de kulüpten bu daveti almış olduğum için çok mutluyum. Geçen sezon buraya geldiğimde taraftarların o tutkusunu, sıcaklığını hissetmiştim. Dün de stada geldiğimde aynı şeyi tekrardan gördüm. O yüzden taraftarlara teşekkür ediyorum. Bence takım çok iyi bir maç oynadı. Maçı kazanamamış olmak yazık oldu. Bu oyun devam ettiği müddetçe takımın ligde çok iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum” dedi.

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