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TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BOLUSPOR - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk oluyor.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY
STAT: Bolu Atatürk Stadı
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 19.50
YAYIN: Atv
BOLUSPOR: Gökhan Köstereli, Mutlu Güler, Daniel Dimov, Mamadou Diarra, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Yusuf Emre Gültekin, Billal Sebaihi, Emmanuel Akabueze, Mustafa Durak, Özgür Can Özcan
TEKNİK DİREKTÖR: Sait Karafırtınalar
GALATASARAY: İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Gökay Güney, Celil Yüksel, Muğdat Çelik
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, dün yaptığı açıklamada "Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir. İnşallah önemli bir avantaj elde ederiz" ifadelerini kullandı.
ZEMİN KARLA KAPLANDI
Öte yandan mücadelede öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle saha zemini beyaza büründü. Bolu'da öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kentte kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Stada gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, saha zeminini temizleme çalışmalarının başlaması talimatını verdi. Hakemlerin maç saatinde mücadelenin ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecekleri öğrenildi.
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