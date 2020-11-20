TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, yarın karşılaşacağı Ankaraspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bugün akşam saatlerinde Ankara'ya doğru yola çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, 12 futbolcusundan eksik olarak Ankara'ya gidecek. Boluspor Kulübü'nden alınan bilgiye göre 9 futbolcunun koronavirüs karantinasında olduğu, 2 futbolcunun sakat ve 1 futbolcunun da kart cezalısı olduğu ifade edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."