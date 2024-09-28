Boluspor: 2 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor, evinde Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Jefferson ve Daniel Avramovski'nin golleriyle kazanan Boluspor, puanını 9'a yükseltti. Manisa FK ise haftayı 11 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Boluspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 64'te Jefferson ve 90+4. dakikada Daniel Avramovski attı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 9'a yükseltirken, Manisa FK ise 11 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Ege temsilcisi, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.