Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        38
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor: 2 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 2 - Giresunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasının açılış maçında Boluspor, evinde Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.03.2024 - 22:38 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor üç puanı iki golle aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında açılış maçında Boluspor ile Giresunspor, karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla Boluspor kazandı.

        Boluspor'a galibiyete getiren golleri 12'de Jefferson ve 57. dakikada Giresunsporlu Talha Ünvan kendi kalesine attı. Giresunspor'un tek golünü ise 48. dakikada Talha Ünvan kaydetti.

        Bu sonucundan ardından Boluspor, puanını 42'ye yükseltti. Karadeniz ekibi ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Giresunspor ise evinde Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        REKLAM

        1’inci Lig'in 26’ncı haftasında Boluspor, kendi sahasında Giresunspor’u 2-1 mağlup etti.

        12’nci dakikada sağ kanattan Gigic’in ceza sahası içerisine attığı pasta topla buluşan Jefferson'un şutu ağlarla buluştu: 1-0.

        29’uncu dakikada Oğuz Kağan’ın sağ kanattan çektiği şutta kaleci Erkan topu son anda çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        48’inci dakikada rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Talha’nın ceza sahası dışından çektiği şut ağlara gitti: 1-1.

        57’nci dakikada kulanılan serbest vuruşta Oulare’nin kafa şutunu çıkarmak isteyen Talha, kendi kalesine gol attı. 2-1

        Karşılaşma Boluspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

        STAT: Bolu Atatürk

        REKLAM

        HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Şenol Bektaş, Onur Gülter

        BOLUSPOR: Çağlar, Oulare, Posmac, Onur, Ercan, Nogueira (Dk. 83 Kubilay), Oğuz Kağan (Dk. 90+1 Diarrassouba), Anıl (Dk. 46 İshak), Tunahan (Dk. 90+1 Hüsamettin), Avramovski, Gigic (Dk. 88 İsgandarlı)

        GİRESUNSPOR: Erkan, Mehmet, Anıl, Kadir, Ertuğrul, Furkan, Enishan, Faruk, Şahin (Dk. 88 Şenel Hami), Alperen (Dk. 81 Ali Emirhan), Talha

        GOLLER: Dk. 12 Jefferson, Dk. 57 Talha (KK) (Boluspor) - Dk. 48 Talha (Giresunspor)

        SARI KART: Ertuğrul, Talha (Giresunspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        Eski eşin şiddeti bitmiyor! "Kurtarın beni bu adamdan"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Habertürk Anasayfa