54. dakikada Mihajlovic’in ceza sahası içine gönderdiği hava topuna yükselen Mertan Caner Öztürk’ün kafa vuruşunda savunma topu kafayla kornere gönderdi.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Diabang’ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Cem Ekinci fileleri havalandırdı. 0-1

58. dakikada Ali Keten’in kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Diabang’ın şutunu Mosquera kornere çeldi.

71. dakikada Ankara Keçiörengücü ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mihajlovic’in şutu kalecide kaldı.

90. dakikada Abdulkadir Korkut’un ceza sahası içinden sert şutunu kaleci kornere çeldi.

Stat: Bolu Atatürk Stadyumu

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz , Selahattin Altay , Ferdi Karadoruk

Boluspor: Mosquera , Mutlu Güler (Muhammet Arslantaş dk. 81 ?),Ali Keten , Fethi Özer , Muhammed Bayır , Melih Okutan (Gökhan Sazdağı dk. 66 ),Mustafa Durak , Burak Asan (Oğuzhan Berber dk. 66 ),Bekir Yılmaz , Marlinho (Mihajlovic dk. 46 ),Poepon (Mertan Caner Öztürk dk. 46 )

Yedekler: Ömer Alıcı, Arda Hilmi Şengül, Muhammed Gümüşkaya, Burak Bekaroğlu, Fatih Özkan

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar , Abdulkadir Korkut , Fatih Solmaz , Samet Akaydın , Soner Gönül , Cem Ekinci (Barış Alper Yılmaz dk. 88 ?),Burak Aydın (Oğuzhan Erdoğan dk. 74 ),Süleyman Olgun , Uğur Utlu , Dialiba (Alabi dk. 88 ?),Kone (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 66 )

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Emre Uğur Uruç, Ilır Mustafa, Osman Keçelioğlu

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Gol: Cem Ekinci (dk. 56) (Ankara Keçiörengücü)



Sarı Kartlar: Ali Keten, Bekir Yılmaz (Boluspor)