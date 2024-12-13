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        Bolu Dağı'nda kar yağışı!

        Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede yağış ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 10:20
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı!
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

        AA'da yer alan habere göre kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

        Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor. Otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

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        Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği bölgede, karayolları personeli kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Jandarma ve trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

        KARABÜK

        Öte yandan, Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu. Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı önlem aldı. Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisinde ise sis görüldü.

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