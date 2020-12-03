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Bolu'da inşaat kazısında tarihi eser kalıntıları bulundu

Bolu'da inşaat alanındaki temel kazma çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntıları bulundu. Bolu'da önceki yıllarda da inşaat alanlarından Roma dönemine ait lahitler ile tarihi yapılar çıkmıştı

03.12.2020 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
Temel kazısında bulundu... Çalışmalar durduruldu! - Haberler
Temel kazısında bulundu... Çalışmalar durduruldu!
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AA

Bolu'da inşaat alanındaki temel kazma çalışmaları sırasında tarihi eser kalıntılarına rastlandı.

AA'nın haberine göre, bir inşaat firması tarafından Karamanlı Mahallesi Stadyum Caddesi'nde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binası karşısında bulunan inşaat alanında temel kazma çalışması yapıldı.

Çalışma sırasında tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine faaliyetleri durduran firma yetkilileri, durumu Bolu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Müze yetkilileri, inşaat çalışmasını durdurarak bölgede geniş çaplı kazı çalışması başlattı. Bölgedeki çalışmaların ardından lahit olduğu değerlendirilen çok sayıda yapı ile geniş duvarlar tespit edildi.

Tarihi eser kalıntılarının hangi döneme ait olduğu, kazı alanından alınan numunelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından incelenmesinin ardından belirlenecek.

Öte yandan, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kazı alanında bariyerlerle önlem aldı.

Bolu'da önceki yıllarda da inşaat alanlarından Roma dönemine ait lahitler ile tarihi yapılar çıkmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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