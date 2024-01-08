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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

        Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kazada kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 02:40 Güncelleme: 08.01.2024 - 02:40
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        Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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        Bolu'dan Ankara istikametine seyreden Uğur Y. idaresindeki otomobil, Kuruçay mevkisinde Uğur A. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada araç sürücüleri ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından açıldı.

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