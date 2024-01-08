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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balkona çıktı dehşeti yaşadı!

        Bıçaklı saldırgan kucağında çocuğu olan kadını yaralayıp, telefonunu gasbetti

        Aksaray'da üç katlı binanın zemin katında oturan 21 yaşındaki Dudu Altan, eşya almak için balkona çıktığı sırada dehşeti yaşadı! Kucağındaki 1,5 yaşındaki çocuğuyla bıçaklı saldırıya uğrayan Altan yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 00:35 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:35
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        Balkona çıktı dehşeti yaşadı!
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        Aksaray'daki olay, saat 19.40 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki 2 katı binanın giriş katında meydana geldi. Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile eşya almak için balkona çıktığı sırada elinde bıçak bulunan kişinin saldırısına uğradı.

        Genç kadının boğazını sıkıp içeri itekleyen şüpheli, tekme ve yumrukla darbedip bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı. Altan'ın yardım çığlıkları üzerine komşuları yardıma koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Bıçakla elinden, aldığı yumruk darbesiyle de yüzünden yaralanan Dudu Altan, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

        "GELİNİM KANLAR İÇİNDE KALMIŞ"

        Oğlunun uzman çavuş olduğunu ve Suriye'de görev yaptığını belirten Mustafa Altan, "Evde çocuğuyla tek kalıyordu. Eşi Suriye´de uzman çavuş. Evine hırsız girmiş. Gelinim kanlar içinde kalmış ve çok korkmuş. Bu hırsızın bulunup yakalanmasını istiyorum." dedi.

        Aynı binada oturan Betül Ögüt de, ''Komşum, eşya almak için balkon kapısını açmış. Oradan giren kişi saldırmış, boynunu incitmiş, elini de bıçakla yaralamış. Komşumun yardım çığlıklarına dışarı çıktık. Saldırgan telefonunu almış kaçmış." dedi.

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