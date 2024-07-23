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        Haberler Gündem Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Bolu'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

        Bolu'da Ağaççılar köyündeki bir buğday tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangında yaklaşık 1,5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:15 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:15
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        Buğday tarlasında yangın çıktı
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        Ağaççılar köyündeki bir buğday tarlasından dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği alevler, ormanlık alana ve diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 1,5 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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