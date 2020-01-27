Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Serdar Kulaksız'ın haberine göre Güler ve Mehmet Kılıç çiftinin ikiz bebekleri anne karnında öldü. Mehmet Kılıç, eşinin rahatsızlanması sonucu 4 kere hastaneye gittiklerini ve her seferinde bir şey olmadığının söylendiğini öne sürdü. Kılıç, bebeklerinin anne karnında ölmesinde doktor ihmali olduğunu iddia etti.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bu iddialar üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Anne karnından alınan ceninler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık tarafından Mehmet Kılıç’ın şikayetçi olarak ifadesine başvuruldu.

KAMERA KAYITLARI ALINDI

Olayda ihmali olduğu öne sürülen ve ailenin şikayetçi olduğu doktorların kimliklerini tespit eden savcılık, hastanedeki kamera kayıtlarını da soruşturma kapsamında incelemeye aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.