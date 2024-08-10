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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Bolşoy Balesi'nin yıldızları Bodrum'a geliyor

        Bolşoy Balesi'nin yıldızları Bodrum'a geliyor

        Bolşoy ve Mariinsky Tiyatroları'nın baş balerinleri ve önde gelen solistlerinin yer alacağı gala gösterisi, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kale Kuzey Hendeği sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 00:04 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:04
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        Bolşoy Balesi'nin yıldızları Bodrum'da
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        Dünyanın en prestijli bale toplulukları arasında yer alan Bolşoy ve Mariinsky Tiyatroları’nın baş balerinleri ve önde gelen solistlerinin yer alacağı gala gösterisi, 24 ve 25 Ağustos tarihlerinde Bodrum Kale Kuzey Hendeği sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

        Bolşoy Bale'den Ekaterina Krysanova, Kristina Kretova, Margarita Schrainer ve Anastasia Stashkevich gibi prima balerinler ve baş dansçılar Vladislav Lantratov, Igor Tsvirko ve Dmitry Smilevsky yer alırken, Mariinsky Bale'yi temsil edenler arasında baş balerinler Ekaterina Kondaurova ve Nadezhda Batoeva ile Konstantin Zverev ve Philipp Stepin yer alıyor. Rus balesinin en büyük ustalarını klasik ve çağdaş eserlerden oluşan bir programda izlemek, dans severler ve özellikle klasik bale tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat olacak. Biletler, biletinial.com'da satışa çıktı.

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        #Bodrum Kalesi
        #Bolşoy Balesi
        #Opera
        #bale
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