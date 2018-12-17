18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında, orman tahribatına verilen cezaları sınırlandırma ve çevre ajansının yetkisini zayıflatma sözü vermişti.
Bolsonaro'nun, işbaşı yaptıktan sonra çevre ve tarım bakanlıklarını birleştirme planının da yağmur ormanlarını tehlikeye atacağı ifade ediliyor.
Brezilya hükümeti, uydu görüntülerinin, Ağustos 2017-Temmuz 2018 tarihlerinde Amazon Ormanları'nda 7 bin 900 kilometrekarelik alanın tahrip edildiğini ortaya koyduğunu açıklamıştı.
Dünyanın en büyük tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Amazon bölgesinin büyük bölümü Brezilya sınırları içinde bulunuyor.
YASADIŞI ALTIN ARAMA AMAZON'U TAHRİP EDİYOR
Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, 6 ülkeden 2 bin 312 yasadışı altın bulma çalışmasını tespit etti. Araştırmacılar bu ülkelerin Güney Amerika, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Peru, Ekvador ve Venezuela olduğunu belirttiler.
Yasadışı kazı çalışmalarının Amazon ormanlarının doğasını bozduğunu ifade ettiler.
ÇEVRECİLER, JAIR BOLSONARO'DAN ENDİŞELİ
Jair Bolsonaro, Amazon ormanında ekonomik girişimlere izin vermek için çevresel kısıtlamaları kaldıracağını açıkladı. Bu düzenleme, hem Latin Amerika'nın yağmur ormanları hem de orada yaşayanlar için büyük tehdit oluşturuyor.
Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü tarafından uygulanan çevre politikalarının çok katı olduğunu düşünen Bolsonaroi bu politikaları 1 Ocak'ta göreve başladıktan sonra değiştireceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabında yayınladığı video paylaşan Bolsonaro "Çevre lisansı cumhurbaşkanını engelliyor. Bir yol yapmak istiyorsan yapamazsın. Çevre politikasının artık Brezilya'da engel teşkil etmemesi için buna son vereceğiz." yorumunda bulundu.
Öte yandan, çok endişeli olduğunu belirten çevreciler Brezilya'nın dünyadaki en büyük yağmur ormanına sahip olduğunu hatırlatarak küresel ısınmayı önlemek için bu tür şeylerden kaçınılmasını gerektiğini söylediler.
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