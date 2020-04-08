Bolonez soslu makarna nasıl yapılır? Bu tarz soslu bir makarna yaptığınızda tek başına karbonhidrat ve protein depolu bir öğün geçirebilirsiniz. Bolonez soslu makarnayı afiyetle yemeniz için size tarifi veriyoruz.

Bolonez Soslu Makarna Malzemeler:

1 paket makarna veya spagetti

200 gr kıyma

3 diş sarımsak

1 kuru soğan

1 dolu kaşık salça

1 su bardağı domates püresi veya rendesi

1 su bardağı küp doğranmış domates

Yarım çay bardağı ketçap eğer ketçap kullanmak istemezseniz 1 kesme şeker kullanabilirsiniz.

Tuz

Karabiber

Kekik

Fesleğen

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Üzerine:

Kaşar ya da permesan rendesi

Bolonez Soslu Makarna Yapılışı:

İlk önce Bolonez sosu yapmakla işe başlayın. Zeytinyağı ve sarımsaklar birlikte kavurulur. Ardından rendelediğiniz soğan ve kıymayı ekleyip birlikte kavurmaya devam edin.

Kıyma suyunu salıp tekrar suyunu çekince salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Kavurduktan sonra domatesi içine atalım kavurmaya devam edelim. Diğer malzemeleri ekleyip pişirdikten sonra ocaktan alalım.

Makarnalarınızı paketin üzerindeki pişirme tavsiyesine uygun olarak pişirin. Suyunu süzüp zeytinyağını yapışmaması için makarnanın üzerine döküp karıştırın.

Servis sırasında üzerine Bolonez sosu koyup kaşar peynir rendesi veya parmasen ekleyip sunabilirsiniz.