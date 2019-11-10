10 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Williams Kaliman, okuduğu bildiriyle Devlet Başkanı Evo Moralesin istifasını istedi.
Bolivya Madencilik Bakanı Cesar Navarro ve Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda, istifa ettiklerini açıkladı.
Navarro, katıldığı bir radyo programında, "Bakan olarak istifamı sunuyorum. Şiddet hayatımızı mahvetmemeli. Çok üzücü bir durum. Bu oldukça kişisel bir karar ama bizim hayatımız sevdiklerimizin etrafında dönüyor ve sahip olduğumuz en güçlü ve güzel şey sevdiklerimizdir." dedi.
Navarro'nun Potosi şehrindeki evi öğle saatlerinde muhalifler tarafından ateşe vermiş ve yakınları saldırıya uğramıştı.
52 yaşındaki Navarro, 2014'ten beri Madencilik Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Öte yandan, Bolivya Hidrokarbonlar Bakanı Luis Alberto Sanchez de sosyal medya hesabından istifa mektubunu yayımladı.
Sanchez, "Bugün, hiç olmadığı kadar ülkenin birlik ve sosyal barış yoluna dönmesine ihtiyacımız var. Ulusal refahı ve hayat hakkına saygıyı düşünerek Hidrokarbonlar Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi duyuruyorum." ifadelerini kullandı.
Devlet Başkanı Evo Morales'in lideri olduğu iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) mensuplarına karşı başlayan şiddet olayları nedeniyle MAS'dan üç milletvekili de istifa etti.
KARDEŞİ KAÇIRILAN TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI İSTİFA ETTİ
Temsilciler Meclisi Başkanı Victor Borda da Potosi'deki evinin ateşe verilmesi ve kardeşi Marco Borda'nın kaçırılması üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Bolivision adlı televizyon kanalına konuşan Borda, "Temsilciler Meclisi görevimden geri dönüşü olmayan bir şekilde istifa ediyorum ve şiddet olaylarının durulmasını diliyorum. Evimi işgal edip ateşe verdiler. Bunun da ötesinde ailemle hiçbir alakası olmamasına rağmen kardeşimi rehin aldılar." ifadelerini kullandı.
Borda, başkanlık görevinin yanı sıra MAS milletvekilliğinden de istifa ettiğini belirtti.
"KAZANDIĞIMIZ ZAFERDEN VAZGEÇTİK"
Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Telesur kanalına verdiği röportajda, şiddet olaylarını kınadı ve "Devlet Başkanı olarak ülkede sosyal barışı sağlama zorunluluğum var. Bolivyalı kardeşler olarak, birbirimizle savaş halinde olamayız." dedi.
Muhalefetin diyalog çağrısını reddetmesini "şaşırtıcı" olarak değerlendiren Morales, "Barışı sağlamak için seçimde kazandığımız zaferimizi bir kenara bırakıp yeniden seçime gidileceğini, Yüksek Seçim Mahkemesinin yenileneceğini söyledik ama bunları reddedip yalnızca istifa etmemi istiyorlar; bu bir darbedir. Uluslararası toplumun ve Bolivya halkının bunu bilmesi gerekiyor. Bu, 'hile' bahanesi altında yapılan bir darbedir." ifadelerini kullandı.
Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen ve Morales'in yüzde 47,8 ile kazandığı seçimlerde, muhalefet "hile" yapıldığı iddiasıyla tüm ülkede protesto gösterileri düzenlemesini istemiş, gelişmeleri darbe girişimi olarak niteleyen Morales de destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
Ülke geneline yayılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği şiddet eylemlerinde, yaklaşık 400 kişi yaralanmıştı.
Morales, sabah saatlerinde yaptığı basın toplantısında, Amerikan Devletleri Örgütünün denetlediği ve süreçte bazı düzensizliklerin olduğunu belirttiği seçimlerin ve seçimleri düzenlemekten sorumlu Yüksek Seçim Mahkemesinin yenileneceğini duyurmuştu.
Seçimlerin yenilenmesi için günlerdir gösteriler düzenleme çağrısı yapan seçimlerin mağlubu Carlos Mesa ise bunu kabul etmemiş ve Morales'in katılmadığı seçimler yapılana kadar destekçilerine sokak gösterilerine devam etme çağrısında bulunmuştu.
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