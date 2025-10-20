Habertürk
        Bolivya'da devlet başkanlığına Rodrigo Paz seçildi | Dış Haberler

        Bolivya'da devlet başkanlığına Rodrigo Paz seçildi

        Bolivya'da düzenlenen 2. tur devlet başkanı seçimini merkez sağın adayı Senatör Rodrigo Paz kazandı. Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, sol parti MAS'ın 20 yıllık iktidarına son verdi. Paz, 8 Kasım'da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 06:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 06:30
        
        Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin açıkladığı ön sonuçlara göre, sandık tutanaklarının yüzde 97’si işlendi.

        Buna göre, Hristiyan Demokrasi Partisi’nin merkez sağ adayı 58 yaşındaki Paz, oyların yüzde 54,53’ünü alarak seçimden zaferle ayrıldı.

        AA'nın haberine göre; Eski Devlet Başkanı Tuto lakaplı muhafazakar aday Jorge Quiroga ise oyların yüzde 45'ini alabildi.

        8 KASIM'DA GÖREVE BAŞLAYACAK

        Paz, ülkenin yeni devlet başkanı olarak, 8 Kasım’da düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

        Ülke tarihinde ilk kez düzenlenen 2. tur seçimlerini kazanan Paz, Bolivya ve Latin Amerika siyasetinde sol bir hareket olarak bilinen Sosyalizme Doğru Hareket Partisi'nin (MAS) 20 yıllık iktidarına son verdi.

        Paz, seçimleri kazanması halinde Bolivya’da kapsamlı reformlar gerçekleştireceğini ve "herkes için kapitalizm" vizyonu çerçevesinde ekonomik serbestlikleri artırmayı, üretimi ve ticareti teşvik etmeyi, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi imkanları sağlamayı vaat etmişti.

        Eski Bolivya Devlet Başkanı (1989-1993) Jaime Paz Zamora’nın oğlu Rodrigo Paz, ülkeyi son 42 yılın en ciddi ekonomik krizlerinden biriyle mücadele etme sorumluluğu ile devralacak.

