Önümüzdeki yılın 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi, gözleri Şanlurfa'da yer alan 12 bin yıllık yerleşim alanına çevirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, aralarında Mardin, Adıyaman, Gaziantep'in de bulunudğu toplam 5 il ile 2019'da Göbeklitepe'nin tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecek.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Göbeklitepe'nin 'ören yeri' statüsüne kavuşması çok eskiye dayanmıyor. Dolayısıyla, bölgeye ziyaretlerde bilet kesme işlemi de yeni başlamış durumda. Aldığımız bilgiye göre, biletli girişlerden önce ölçümlenemeyen ziyaretçi sayısı, günde ortalama bin ile bin 500 seviyesine çıkmış durumda.

Öyle ki, bu rakamın günde 3 bini bulduğu günlerin olduğu belirtiliyor. Yetkililer, yılbaşından sonra 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin de etkisiyle, ziyaretçi sayısının önemli ölçüde artmasını öngörüyor.

İşin yatırım tarafında ise, tutarlar dikkat çekiyor. Son 2 yılda Göbeklitepe'nin ziyarete uygun hale getirilmesi için yaklaşık 100 milyon liranın harcandığının bilgisini paylaşan yetkililer, yüksek talep yüzünden kentte yetersiz kalan yatak kapasitesinin ise artırılması gerektiğini vurguluyor.

UNESCO'NUN KARARI İLGİYİ ARTIRDI

Göbeklitepe'ye karşı hem yerli hem de yabancı turistin ilgisi 2018'in üçüncü çeyreğinde başladı. Buna göre, yaz aylarında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, Şanlıurfa başta olmak üzere bölgeyi ziyaret eden turist sayısında önemli artışlar yaşanmasına neden oldu. Bu artış, Kültür ve Turizm Bakanlığı Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinde net bir şekilde görülebiliyor.

Bakanlığın verilerine göre, 2015 ve 2016'da 690 bin seviyesinde geceleme sayısının kaydedildiği Şanlıurfa'da, geçen yıl ise yerli ve yabancı turistin toplamda 806 bin gece konakladığı ölçüldü. Bu yıl ise, 2017'de kentte kalan turistlerin geçirdiği gece sayısı ilk 10 ayda aşıldı ve yılın bitmesine 2 ay kala Urfa'daki geceleme sayısı 866 bini aştı.

'TURİST SAYISI 1 MİLYONUN ÜSTÜNE ÇIKAR'

Göbeklitepe'deki gelişmeleri değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Göbeklitepe Yılı' kapsamında ele aldığı 5 kentte yeni yatırımların gündeme geleceğini kaydetti.

Bağlıkaya, "Söz konusu bölgede yakın vadede 1 milyon turist ağırlama hedefi bulunuyor. 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi ile birlikte ise, bu sayı hızlıca yukarı çıkacak. Ayrıca, bölgeye yönelik turist talebinin artmasıyla, 2019'da yeni otel yatırımlarının hızlıca tamamlanmasına neden olacak. Böylece bölgenin yatak kapasitesi önemli ölçüde artacak" dedi.

Türkiye'de turizm gelirlerinin ağırlıklı olarak yurdun batı bölgelerinden elde edildiğini kaydeden TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Göbeklitepe sayesinde Güney Doğu'da artması beklenen yabancı turist sayısının, turizm gelirlerinin yurt genelinde eşit dağıtılmasına katkı sağlayacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.