Bold Pilot kliplendi

Ay Yapım ile Med Yapım'ın yapımcısı olduğu, Ahmet Katıksız'ın yönettiği 'Şampiyon' için klip çekildi. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın başrolleri paylaştığı film için çekilen klibin şarkısını Cem Adrian ve Hande Mehan seslendirdi. Türk sanat müziğinin ünlü klasiklerinden 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun'u seslendiren Adrian ile Mehan, Bold Pilot'un bir araya getirdiği ünlü jokey Halis Karataş ile Begüm Atman Karataş arasındaki aşkı sinemadan sonra kliple de hikâyeleştirdi.