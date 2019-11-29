29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Sancar, Trakya Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Konferans Salonu'nda, Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğunca düzenlenen "Akılcı İlaç Kullanımı ve Klinik Eczacılık" konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.
AA'nın haberine göre; akılcı ilaç kullanımıyla verilen tedavinin en etkin ve sağlıklı şekilde uygulandığını anlatan Sancar, ilacı doğru kullanmanın uygulanan tedavinin sonuca ulaşmasında önemli rol oynadığını vurguladı.
Sancar, "Bazen hastalar kendilerini iyi hissettikleri için ilaç bitmeden kullanmayı bırakıyorlar. Özellikle antibiyotikleri verilen dozda kullanmak çok önemli. Antibiyotiklerde bunu yaptıkları zaman enfeksiyon tekrar nüksedebiliyor. Ya da ilerleyen dönemlerde dirençle karşılaşılabiliyor. İlacı dozunda kullanmama sorununu başka tedavilerde de görebiliyoruz. Bir ilacın etkisini tam anlamıyla göstermesi için doktorun verdiği dozda ve belirttiği şekilde kullanılması gerek. Aksi takdirde farklı sonuçlarla karşılaşılıyor" ifadelerini kullandı.
TABLET VE KAPSÜL İLAÇLAR BOL SUYLA İÇİLMELİ
Sancar, hastaların tablet ve kapsül ilaçları bol suyla içmesinin ilacın vücutta emilimini kolaylaştırdığını da söyledi.
İlaçların bol suyla içilmesinin sadece soluk borusunda rahat geçmesiyle ilgili olmadığını belirten Sancar, şöyle devam etti: "Hastalar genellikle ilacı bir yudum suyla içebiliyorum ya da bir yudum çayla hatta susuz dahi içebildiklerini dile getirirler. Ancak ilacın doğru alınması çok önemli. Bol su kullanılmasının sebebi ilacın yemek borusunu tahriş etmeden geçmesi için çok önemli. Bunun yanında ilaç yeterli sıvıyla alınmazsa yavaş çözülür.
Yavaş çözülmesi emilimin geç başlamasına ve etkinin geç başlamasına neden olur. İlacı bol suyla almak emilimini hızlandırıyor. Hem hızlı çözülmesi hem emilmesi hem de mideden ince bağırsağa geçişini hızlandırmak için ilaçları en az bir bardak suyla almalıyız. Hastanın midesinin hassas olduğu bazı durumlarda ilaçların meyve suyu veya sütle alınabiliyor."
Prof. Dr. Sancar, buzdolabında korunması gereken ilaçların dışında kalanların bozulmaması için kendi ambalajında, ışıktan, sıcaktan ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
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