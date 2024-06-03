Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Diğer Boks Boks milli takımı Paris 2024'e rekor katılımla gidiyor - Diğer Haberleri

        Boks milli takımı Paris 2024'e rekor katılımla gidiyor

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında boks branşında 7 erkek ve 6 kadın sıklet olmak üzere toplamda 13 sıklette madalya heyecanı yaşanacak. Olimpik Erkek ve Kadın Milli Takımımız bir rekora imza atarak 3 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplamda 8 sporcu 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarında ay-yıldızlı formamızı terletecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boksta Paris 2024'e rekor katılım
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023 yılında Polonya'da gerçekleşen Avrupa Oyunlarında kota mücadelesi veren Kadın Milli Takımımızda 50 kilo Buse Naz Çakıroğlu, 54 kilo Hatice Akbaş, 60 kilo Gizem Özer ve 66 kilo Busenaz Sürmeneli ile Erkek Milli Takımımızda 51 kg Samet Gümüş ve 71 kg Tuğrulhan Erdemir Paris 2024 için vize almaya hak kazanmıştı. Mart ayında İtalya'da gerçekleşen 1.Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında ise 80 kiloda Kaan Aykutsun Paris 2024 için vize almayı başardı.

        Son kota mücadelesi olan 24 Mayıs-02 Haziran 2024 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleşen 2.Dünya Olimpiyat Kota Eleme Müsabakalarında kadınlar 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, sırasıyla Sırp, İspanyol ve ev sahibi Taylandlı rakiplerini mağlup ederek Paris 2024 için kota hakkı kazanmayı başardı.

        REKLAM

        Paris 2024 boks kafilesi şöyle:

        KADIN MİLLİ TAKIMI

        50 kg Buse Naz Çakıroğlu

        54kg Hatice Akbaş

        57 kg Esra Yıldız Kahraman

        60 kg Gizem Özer

        66 kg Busenaz Sürmeneli

        ERKEK MİLLİ TAKIMI

        51 kg Samet Gümüş

        71 kg Tuğrulhan Erdemir

        80 kg Kaan Aykutsun

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Otomobilinde öldürülmüştü! O anlar kamerada! İntikam cinayeti!
        Otomobilinde öldürülmüştü! O anlar kamerada! İntikam cinayeti!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Habertürk Anasayfa