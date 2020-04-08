Böğürtlen reçeli nasıl yapılır? Karamuk olarak bilinen yazın dalından koparıp yediğimiz kışın özlediğimiz lezzeti kavanozundan çıkarıp yiyebilmemiz için reçelini yaptığımız böğürtlen bir dilim mis kokan kızarmış ekmekle yemeniz için sizi bekliyor.

Böğürtlen Reçeli Malzemeler:

1 kilo böğürtlen

1 kilo toz şeker

2 adet karanfil

½ tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Böğürtlen Reçeli Yapılışı:

Ayıkladığınız böğürtlenleri bol suyun içerisinde yıkayın.

Böğürtlenlerin üzerine bir kat toz şeker atıp orta boy tencerenin içerisinde bekletin.

Toz şeker sularını salmasını sağlayacaktır. Oda sıcaklığında 2 saat bekletin.

Suyunu salmış olan meyveleri ocağa alın. Orta ateşte pişirmeye başlayın ardından ateşi kısın 25 dakika pişirin.

Kıvam alınca içerisine limon suyu ve karanfilleri 3-4 dakika daha kaynatın.

Ocaktan aldığınız reçeli soğuttuktan sonra kavanozlara döküp kapağını kapatın. Karanlık ve serin yerde saklayın.

