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        Babanın korku dolu anları! Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!

        Isparta'da Eğirdir Gölü'nde korku dolu anlar yaşandı. Olayda bir baba, gölde yüzen oğlunu göremeyince boğulduğunu sandı. 1 saatlik arama sonrası farklı bir plajda olduğu ortaya çıkan oğlunu gören baba sevinçten bayıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:58
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        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
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        Isparta'da gölde yüzen oğlu Yusuf Yiğit'i göremeyip, sahilde eşyalarını bulunca boğulduğunu sanan Murat Özen, büyük korku yaşadı.

        DHA'nın haberine göre göl kenarındaki farklı plajda yürüyüş yapan oğlunun 1 saatlik arama sonrası bulunmasının ardından baba Özen sevinçten baygınlık geçirdi.

        Isparta'dan TIR'ıyla Erzincan'a yola çıkan Murat Özen, Eğirdir Gölü çevresindeki bir tesiste mola verdi.

        Göle girmek isteyen oğlu Yusuf Yiğit'e şort alan Özen, kendisi de arkadaşıyla çay bahçesinde sohbet etti. Bir süre sonra plajda oğlunu göremeyen Özen, eşyalarını sahilde buldu.

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        Panik yaşayan Özen'in yardım talebi sonrası polis sahilde, gönüllü dalgıçlar gölde arama yaptı. Yusuf Yiğit'e ulaşılamamasının ardından AFAD ile Isparta Belediyesi'nin dalgıçları arama çalışmalarına katıldı.

        Göl kenarındaki diğer plajlarda arama yapan polis, 1 saat sonra Yusuf Yiğit'e ulaştı. Ekipler, baba ve oğlunu bir araya getirdi. Arama çalışmalarını endişeyle takip eden Murat Özen, oğlunu görünce büyük sevinç yaşadı. Yusuf Yiğit'e sarılarak gözyaşı döken Özen, bir süre sonra sevinçten baygınlık geçirdi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Özen, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne götürüldü. Özen, hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

        #haberler
        #ısparta
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