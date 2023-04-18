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Boğaz’ın incisinde 40 bin riskli bina

İstanbul Sarıyer’deki yapı stoğu korkutuyor. 68 bin binanın yüzde 75’i herhangi bir mühendislik hesabı almamış. Tahminen 40 bin riskli bina var. Esra Toptaş yazdı…

Giriş: 18.04.2023 - 00:55 | Güncelleme: ABONE OL
Boğaz’ın incisinde 40 bin riskli bina

6 Şubat depremlerinin ardından herkeste bir korku, bir endişe doğal olarak. Özellikle de deprem bekleyen İstanbul’da… İBB’nin raporuna göre megakentte bırakın depremi kendiliğinden çökme riski olan 318 bina var ve bu binalarda 8 bin kişi yaşıyor. Bu binalardan biri geçen hafta yenisi yapılmak üzere yıkıldı, kaldı 317 her an çökebilecek bina… Tabi bu da kontrolden geçen binalar arasında yapılan tespit. Kontrol edilmeyen binlerce bina da var malum…

İstanbul’da bazı ilçeler, semtler var ki riskli bina sayısı çok çok yüksek. Örnek mi? Avcılar… İlçenin merkezinde 3 bin riskli bina olduğunu yazmıştım daha önce. Bu, sadece merkezdeki yıkılma tehlikesi olan binalat. Bir de bazı mahalleleri var ki Avcılar’ın tamamen kaçak. Yeşilkent Mahallesi gibi… Mahalledeki 8 bin 500 binanın tamamı kaçak. Yani herhangi bir mühendislik hesabı almamış 8 bin 500 bina…

Şimdi, gelelim Sarıyer’e… Gecekondulaşmanın yoğun olduğu Sarıyer’de durum ne acaba? Şu günlerde Sarıyer Belediyesi konut sahiplerine tebligat gönderiyor; Evlerinizi kontrol ettirin diyor. Peki Boğaz’ın incisi Sarıyer’de yapı stoku nasıl? Araştırdım. Peşinen söyleyeyim, durum fena

YÜZDE 75’İ MÜHENDİSLİK HESABI ALMAMIŞ

Sarıyer Belediyesi’nden aldığım bilgiye göre; Konut sahiplerine gönderilen ‘evinizi kontrol ettirin’ tebligatı sadece tapulu ve iskanlı binalara gönderildi. Gecekondulara değil. Sarıyer’de bina sayısı ön görünüm bölgesi dahil 68 bin. Bunun Yaklaşık %75 i mühendislik hizmeti alınmadan yapılan yapılar. Yani çoğunluğa yakını test sonucuna göre riskli yapı çıkabilir. 68 bin binadan 49 bini Boğaz ön görünüm dışında kalıyor. Tahmini riskli yapı sayısı: 40 bin. En acil yıkılması gereken yapı sayısıyla ilgili bir çalışma da yapılmış değil. İşte durum bu…

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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