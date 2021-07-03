Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü, kampüslerde oluşan güvenlik ve sağlık risklerini gerekçe göstererek 5 Temmuz Pazartesi gününe kadar kampüs girişlerinin kısıtlandığını bu sabah bir e-posta yoluyla ilgililere duyurdu.

Bugün kampüse gelen akademisyenler kapılara kilit vurulduğunu gördü. Ofislerine gitmek isteyen akademisyenlere güvenlik görevlileri, rektörlük yazısını gerekçe göstererek kapıları açmadı. Bunun üzerine akademisyenler tutanak tuttu ve kampüs kapısı önünde bekleyerek uygulamayı protesto etti.

AKADEMİSYENLER TUTANAK TUTTU

Bugün kampüse gelen akademisyenler kapılara kilit vurulduğunu gördü. Ofislerine gitmek isteyen akademisyenlere güvenlik görevlileri, rektörlük yazısını gerekçe göstererek kapıları açmadı. Bunun üzerine akademisyenler tutanak tuttu ve kampüs kapısı önünde bekleyerek uygulamayı protesto etti.

POLİS BARİKATLARI ÇEKİLDİ

Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde kapılara kilit vurulmasına karşılık öğrenciler eylem kararı alırken, üniversitenin güney kampüsü girişinde polis barikatları yerleştirildiği görüldü.

ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE

Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü girişinde gelişmeyi protesto eden öğrencilere polis tarafından müdahale edildi. Eyleme katılan bazı öğrencilerin gözaltına alındığı belirtildi.