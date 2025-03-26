"Boğaziçi mezunuyum, kocam lise terk"

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, çok sıra dışı bir konu ele alındı. Zehra isimli kadın, eşi Mesut ile yaşadığı sorunları anlatırken boşanmak istediğini söyledi.

Zehra dün çok önemli açıklamalar yapmıştı. Zehra’nın yayına bağlanan görümcesi “Zehra, kardeşim Mesut’un cahilliğinden yararlandı” sözlerini kullandı. Didem Arslan Yılmaz, Zehra’ya ne mezunu olduğunu sorunca “Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat” mezunu olduğunu öğrendi. Bugün de devam eden aynı konuda Zehra’nın ev görüntüleri ses getirdi.

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ZEHRA’NIN BAKIMSIZ EVİ ŞOKE ETTİ!

“AKADEMİSYEN OLACAKTIM, KOCAM ENGELLEDİ”

“Akademisyen olacaktım, kocam engelledi” diyen Zehra’nın 4 çocuğu ile birlikte yaşadığı ev yayınlandı. Evin halini görenler gözlerine inanamadı.