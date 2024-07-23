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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 36. kez düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için geri sayım başladı. Asya’dan Avrupa’ya yüzülen tek yarış olma özelliğine sahip 36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünyanın dört bir yanından katılımcıları 25 Ağustos’ta bir araya getirecek.

Katılım için beş ayrı kıtadan gelen rekor sayıdaki başvurular sonucunda, Türkiye dahil 78 ülkeden toplam 2 bin 824 yüzücü, Asya’dan Avrupa’ya geçecekleri benzersiz yarışa katılmaya hak kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ilk defa 23 Temmuz 1989’da Uluslararası Olimpiyat Komitesi desteği ve 68 yüzücünün katılımı ile düzenlenen yarış, 2023 yılında 77 ülkeden 2400’ü aşkın yüzücüyü bir araya getirmişti. 2010 yılından bu yana yarışı tamamlayan yüzücüleri “Kıtalararası Yüzücü” sertifikası ile ödüllendiren Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2016 yılında Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” olarak seçilmiş, 2019 yılında ise “Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı” oylamasında birinciliği elde etmişti.