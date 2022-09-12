Boğaz Kuruluğu Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğazdaki Kuruluğa Ne İyi Gelir?

Beslenme tipi de bazı kişilerde boğazın kurumasına neden olur. Görüldüğü üzere boğaz kuruluğunun çok fazla ve çeşitli nedeni olabilir. Klimalar ve fazla sıcak ortamlarda boğaz kuruluğu oluşturabilmektedir. Dolayısıyla ortam şartları ve kişinin içinde bulunduğu şartlar boğazın kurumasının nedenleri arasında olabilir. Bunların dışında kronik rahatsızlıklar da boğazın kurumasına yol açar. Bunlar farenjit, reflü ve boğazla ilgili diğer hastalıklardır.

Eğer boğaz kuruluğu sürekli oluyorsa problemin ana kaynağının bulunması için mutlaka uzman bir doktorla görüşmekte fayda vardır. Örneğin; öğretmenler gibi çok fazla konuşması gereken mesleklerde çalışan kişilerde oluşan boğaz kuruluğu ılık bir şeyler içince geçmektedir. Buna karşılık bir hastalık sonucu oluşan boğaz kuruluğu bu kadar kolay geçmemektedir. Yine de geçmeyen boğaz kuruluğunda uzman hekimle görüşmekte fayda vardır.

Boğaz kuruluğu çoğunlukla ciddiye alınmayan bir rahatsızlıktır. Durumun ciddi olup olmaması aslında boğaz kuruluğunun nedenine bağlıdır. Özellikle nefes alışverişinde ve yutkunma esnasında hissedilen boğaz kuruluğu kişiye boğazına iğne batıyormuş hissi vermektedir. Kişinin bulunduğu ortamda nemin azalması ve havanın kuru olması boğaz kuruluğuna zemin hazırlamaktadır. Bu durum çoğunlukla kış mevsiminde daha fazla görülmektedir. Çünkü soğuk hava yüzünden kullanılan ısıtıcılar havadaki nemin azalmasına yol açar.

Bu durumda oda nemlendiricileri kullanmak alternatif bir çözümdür. Eğer yaşanılan şehrin havası genel olarak kuruysa da boğaz kuruluğu oluşması muhtemeldir. Yalnızca kış mevsiminde değil yaz mevsiminde de ortaya çıkabilen boğaz kuruluğu ileriki safhalarda nefes alışverişinin ve yutkunmanın zorlaşmasına neden olabilir. Hatta boğaz kuruluğu olan kişiler çok fazla öksürmekte, öksürük krizine bile girebilmektedir. Önemli olan boğaz kuruluğunun nedeninin tespit edilip hızlı bir şekilde önüne geçilmesidir. Bu içeriğimizde boğaz kuruluğu neden olur, nasıl geçer? Boğazdaki kuruluğa ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte boğaz kuruluğu hakkında tüm merak edilenler…

Boğaz Kuruluğu Neden Olur?

Boğaz kuruluğu neden olur? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Genellikle boğazda sıvı ihtiyacının artması boğaz kuruluğuna yol açar. Ayrıca farenjit ve reflü gibi boğazla ilgili rahatsızlıkların da boğaz kuruluğuna yol açabileceği bilinmektedir. Kemoterapi ve ışın tedavisi gibi kanser tedavilerinde de hastalar boğaz kuruluğunda şikâyet etmektedir. Bunların dışında boğaz kuruluğu nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Boğazla ilgili hastalıklar,

Beslenme şeklinin sağlıklı ve dengeli olmaması,

Katı yiyeceklerin aşırı tüketilmesi ve sıvı alımının az olması,

Kuru ve nemsiz havaya maruz kalmak

Polenler, alerji ve hayvan tüyleri.

Boğaz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Boğaz kuruluğunun tedavisinin öncesinde nedeninin kesin olarak bilinmesi gerekmektedir. Çünkü eğer boğaz kuruluğu herhangi bir hastalık yüzünden oluşmuşsa o hastalıkların tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak sıradan gündelik yaşam alışkanlıkları yüzünden boğaz kuruluğu oluşmuşsa ve bu durumda boğaz kuruluğu nasıl geçer? Diye soruluyorsa çeşitli yöntemlerle bundan kurtulmak mümkündür. Öncelikle su tüketimi arttırılmalıdır. Ayrıca taze sebze meyve tüketilmeli, bulunulan ortam nemlendirilmeli, sigaradan uzak durulmalıdır.

Boğazdaki Kuruluğa Ne İyi Gelir?

Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir? Sorusu çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Öncelikle bol sıvı tüketilmeli ve bulunulan ortam nemli tutulmalıdır. Bunun dışında bitki çayları da faydalı olabilir.

Boğaz Kuruluğu Hangi Hastalığın Belirtisi?

Boğaz kuruluğu hangi hastalığın belirtisi? Diye soruyorsanız size farenjit, reflü, soğuk algınlığı, alerji ve grip gibi hastalıklar yanıtını verebiliriz.