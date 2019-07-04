04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Boğazı’nın incisi 600 yalıdan biri olan Tarihi Kuleli Yalısı yeni sahiplerini bekliyor. 1800’lü yılların sonunda yapılan ve bir hafta önce 190 milyon liraya satışa çıkarılan 2’nci dereceden tarihi eser olan yalı 723 metrekare arsa içerisinde yer alıyor.
14 oda ve 4 salonun yer aldığı yalının 2 yüzme havuzu ve 3 araçlık kapalı ve açık otoparkı var. Yalı, 50 yıl sonra ailenin sığamaması gerekçesiyle satılıyor.
"YILLAR SONRA İLK KEZ SATIŞA ÇIKTI"
Şu anda içinde yaşayan ailenin yalıyı 1970’lı yıllarda satın aldığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, "Aslına uygun bir şekilde restore edildi.
Yalıyı satın alan aile 1974 yılından beri burada oturuyor. Hem deniz hem de yol yalısını aynı fiyata satıyoruz. Toplamda 900 metrekare kapalı alanımız var. 723 metrekarelik arsada deniz ve yol yalısı olmak üzere iki adet yalı yer alıyor. Yıllar sonra ilk kez satışa çıktı" dedi.
AİLE YALIYA SIĞAMADIĞI İÇİN SATIYOR
Kırmızıtaş, "Aile kalabalık olduğu için sığamıyorlar o yüzden satılmasına karar verdiler. Yalının ilk sahibi 94 yaşında hala burada yaşıyor. Çok değerli ve saygın bir iş insanıdır. Yalının iskelesi var, rıhtımın uzunluğu 24 metre" diye konuştu.
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