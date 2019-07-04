Yalıyı satın alan aile 1974 yılından beri burada oturuyor. Hem deniz hem de yol yalısını aynı fiyata satıyoruz. Toplamda 900 metrekare kapalı alanımız var. 723 metrekarelik arsada deniz ve yol yalısı olmak üzere iki adet yalı yer alıyor. Yıllar sonra ilk kez satışa çıktı" dedi.