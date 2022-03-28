Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Türkeli Feneri-Yom Burnu arası görüşün yarım milin altında olduğu rapor edilmiş olup, gemi trafiği çift yönlü olarak saat 09.38'de askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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