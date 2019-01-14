Hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla savaşır. İki orta boy soğanı kabuklarını temizleyin ve ikiye bölerek bir gün suda bekletin. Ertesi gün soğan suyunu içerek boğaz ağrınızı ve öksürük şikayetinizi hafifletebilirsiniz. Yine sarımsak da hem pişmiş hali ile hem de çiğ olarak boğaz enfeksiyonlarına karşı etki sağlar. Bu nedenle kışın pişirdiğiniz her yemeğin içerisine eklemelisiniz.