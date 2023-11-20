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        Haberler Magazin Boğaç Aksoy: 'Mutlak' iyileşme sürecime motivasyon sağladı - Magazin haberleri

        Boğaç Aksoy: 'Mutlak' iyileşme sürecime motivasyon sağladı

        2021'de lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'un, tedavi sürecinde rol aldığı kısa film 'Mutlak'ın İstanbul prömiyeri gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 10:00 Güncelleme: 20.11.2023 - 10:01
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          Boğaç Aksoy, 2021'in mart ayında lenfomaya yakalanmıştı.

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          Kemoterapi tedavisini ardından kök hücre tedavisi de gören 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl eylül ayında da kanseri yendiğini açıklamıştı.

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          Boğaç Aksoy, tedavi gördüğü sırada 'Mutlak' adında bir kısa filmde Halil Ergün ile rol aldı.

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          Filmin galası, 'Digital Film Festival İstanbul' kapsamında Çekmeköy Crea Center'da gerçekleştirildi.

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          Volkan Karataş'ın senaryosunu yazdığı ve aynı zamanda yönettiği filmde, 'Adem' karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, gösterim sonrası duygularını açıkladı.

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          Boğaç Aksoy, "Filmde Halil Ergün'ün gençliğini canlandırmak ve onunla aynı sette olmak benim için muhteşem bir tecrübeydi. Dünya topraklarının neredeyse tamamının kuruduğu, yer kabuğunun şekil değiştirdiği dönemde, dünyayı yeniden yeşertmek için araştırmalar yapan bir kaşifi canlandırdım" dedi.

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          Boğaç Aksoy ayrıca, "Filme dair paylaşabileceğim en önemli şeylerden biri ise çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. 'Mutlak' konusuyla eş zamanlı olarak iyileşme niyetiyle ve yoğun duygularla içinde yer aldığım bir proje oldu. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı" ifadelerini kullandı.

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          Boğaç Aksoy'un annesi Güliz İncekara, Boğaç Aksoy, Halil Ergün, Volkan Karataş ve Boğaç Aksoy'un sevgilisi Yaşam Ezgi Yaşar.

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