Boğaç Aksoy: 'Mutlak' iyileşme sürecime motivasyon sağladı

Boğaç Aksoy ayrıca, "Filme dair paylaşabileceğim en önemli şeylerden biri ise çekimlerin yapıldığı sırada ikinci evre kanserdim ve aynı zamanda tedavi sürecindeydim. 'Mutlak' konusuyla eş zamanlı olarak iyileşme niyetiyle ve yoğun duygularla içinde yer aldığım bir proje oldu. Doğayı yeniden yeşertebilme amacımız, benim iyileşme sürecime de motivasyon sağladı" ifadelerini kullandı.