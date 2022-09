"ASIL AMACIM OYUNCULUKTU"

Boğaç Aksoy verdiği bir röportajda kariyer yolculuğunu şu sözlerle anlatmıştı:

Best Model Of Turkey yarışmasında Berk Atan birinci olmuştu, ben üçüncü olmuştum. Benim babam da eskiden modeldi. Belki de ondan etkilendim. 19 yaşındayken futbol oynuyordum. Sonra modelliği bir deneyeyim dedim ve Best Model’a girdim. Ama asıl amacım oyunculuktu. Best Model’dan sonra iki sene tiyatro eğitimi aldım. Bir ara Çin maceram oldu, bir süreliğine oraya gittim. Şansım yaver gitti, üç reklam filminde oynadım orada. Markaların reklam yüzü oldum.