''DOKTORUMDAN 'TERTEMİZ, İYİLEŞTİN' KELİMELERİNİ DUYDUM''

Kemoterapinin ardından kök hücre tedavisi gören 33 yaşındaki oyuncu, kanseri yendiğini açıkladı. Aksoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü sanırım. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim 'Tertemiz, iyileştin' kelimelerini doktorumdan duydum. Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi. Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık bana çok şey öğretti,çok şey kazandırdı; insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı. Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi... Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç, kuvvet, sabır ve şifa versin. İyi ki varsınız. Geri geliyorum!