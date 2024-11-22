Bodrumspor-Galatasaray maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lider konumunda bulunuyor. Volkan Demirel yönetiminde 3. maçına çıkacak Bodrumspor Galatasaray maçı ile üst sıralara tırman hedefinde. Peki, "Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte Bodrumspor-Galatasaray maçı öncesinde öne çıkan detaylar...