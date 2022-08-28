Bodrumspor ile Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in üçüncü haftasında 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Bodrumspor'un gollerini 6. dakikada Emre Kaplan kendi kalesine, 69. dakikada Celal Dumanlı kaydetti. Konuk ekip Adanaspor'un golleri ise 45+3'te Lamin Jallow ve 67. dakikada Hadi Sacko'dan geldi.

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Bodrumspor puanını 7'ye yükseltirken Adanaspor haftayı 3 puanla kapadı.

Ligin bir sonraki haftasında Bodrumspor evinde Eyüpspor'u ağırlarken, Adanaspor da evinde Altay'ı konuk edecek.