Bodrum ve Kemer'de orman yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik, Antalya'nın Kemer ilçesinde ise ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
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Bodrum ve Kemer'de çıkan yangınlara ekipler müdahale ediyor.
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Akyarlar Mahallesi'ndeki otluk ve makilikte, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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ANTALYA KEMER
Kemer'e bağlı Gedelme Yaylası bölgesinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı.
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Sarp kayalık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye ilk etapta hava araçları sevk edildi.
Hızla bölgeye ulaşan helikopterle yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı.
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