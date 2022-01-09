Yalıkavak Mahallesi'nde ev ve iş yerlerini su bastı. Polis ekipleri de su basan iş yerlerinde vatandaşlara yardımcı oldu. Kent merkezi ve Turgutreis Mahallesi'nde de cadde ve sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı.