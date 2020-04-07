07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bodrum (Çökertme) Kebabı nasıl yapılır? Ana yemek olarak sunulan Bodrum kebabı sizlere ince bir sunum yapacaktır. İncecik kesilen etler, kürdan gibi ince patates kızartmasıyla sunulduğundan gördüğünüz en ince kebap olacaktır. Kebap severler bu tarife bayılacaktır.
Bodrum Kebabı Malzemeler:
Marine için;
• 400 g bonfile veya biftek
• 4 çorba kaşığı sıvı yağ
• 1çay kaşığı kekik
• 1 çay kaşığı pul biber
• 1 çorba kaşığı rendelenmiş soğan
• ½ çay kaşığı karabiber
• 1 çorba kaşığı yoğurt
Servis için;
• 500 g patates
• Kızartmak için sıvı yağ
• Sarımsaklı süzme yoğurt
Sos için:
• Sıvı yağ
• Pul biber
Bodrum Kebabı Yapılışı:
• Etlerimizi uzun ince jülyen dediğimiz formda kesiyoruz. Marine için olan bütün malzemeleri bir kap içerisine alıyoruz etimizde bu sosun içerisine atıp karıştırıyoruz. Buzdolabında 2 saat kadar marine olmasını bekliyoruz.
• Marinasyonu tamamlanan etlerimizi içerisine bir çay bardağı sıcak su ilave edilmiş teflon tavada yüksek ısıda pişiriyoruz. Etler pişmeye yakın tuzunu atmayı unutmuyoruz.
• Et pişmeye devam ederken patatesleri kabuklarından ayırıp kibrit çöpünden biraz kalın olacak şekilde doğruyoruz.
• Kızgın yağda patatesleri kızartıyoruz.
• Patatesleri yemeklik tabağın içerisine koyuyoruz. Orta kısmına etlerimizi koyuyoruz.
• Yoğurdu tabağın kenarına döküp sosumuzu yemeğin üzerine döküyoruz.
• Henüz dumanı üstündeyken servis yapıp afiyetle yiyoruz.
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